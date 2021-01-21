屯門帝御·嵐天最快下周開價　料本月開售

屯赤隧道通車帶動屯門區新盤交投轉活，發展商乘勢加速推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御系列全新第3期，正式命名為帝御·嵐天，大機會1月下旬至2月開售，樓書料下周發布，有機會同步開價。

他透露，今期共提供557個單位，間隔開放式至兩房，實用面積184至388方呎。由於今期位置較高，單位景觀以內園及山景為主。

他指出，受惠全新大型基建落成，項目交通更加方便，料成為年輕買家上車之選。而項目首兩期至今累售1,058伙，佔整體單位逾86%，銷售金額約51.3億元，當中2期平均成交呎價約1.48萬元。

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