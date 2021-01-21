鄧聲興：聯想集團回A利好股價

回歸A股，最直接的潛在利好是更多懂得聯想在當地業務的內地投資人可以投資該公司，進一步釋放價值，因此估計對聯想集團亦有刺激作用。而更實際的是，聯想在中國市場個人電腦以外新業務的營業額佔比近四分之一，按年增長超過30%，服務和解決方案成新增長引擎。中國的IT及相關新基建市場發展迅速，回歸A股將有利聯想進一步受惠。向上阻力位為11.5元，各下支持位為8.7元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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