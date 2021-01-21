啟德新盤MONACO次輪銷售吸引大批買家排隊揀樓

新盤銷售反應保持理想。會德豐地產旗下啟德MONACO，今日(21日)下午進行次輪銷售，大批準買家現正於售樓處外排隊等候報到，人龍並伸延至售樓處所在商場外圍的廣東道，場面熱鬧。

是次發售單位中，120伙屬價單形式推售，日前截止接受認購，共錄近2,270張入票登記，超額認購近18倍，當中佔逾一成來自新入票人士，其餘主要屬首輪向隅客源。該批單位折實平均呎價24,216元，輕微提價1至2%，折實售價介乎662.8萬至1,804.7萬元，呎價由22,348至26,396元。項目今日亦同步推出13伙三房戶以招標形式發售。

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