花旗續籲買入港交所 目標價上調至575元 最牛可見…
2021年01月21日 15:37
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投資銀行——花旗發表研究報告指出，在過去連續兩個交易日港股的日均成交額(ADT)創下3,000億元的新紀錄，年初至今的港股日均成交額達到2,300億元，去年下半年為1,400億元。
有鑑於此，該行進一步提高了今年的ADT至1,450億元至1,620億元，並維持給予香港交易所(00388)「買入」的投資評級，目標價由500港元上調15%至575港元，而若日均成交維持在約2,150億元的強勁水平，目標價最牛可見615元。
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