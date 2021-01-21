富瑞給予疫苗生產商納德納「持有」評級　目標價150美元

內媒引述投行——富瑞的分析師Michael Yee表示，給予研製新冠肺炎疫苗的美國生物公司--莫德納(Moderna)「持有」的投資評級，目標價150美元，並認為該公司還有進一步上升空間。

他表示，據Moderna已經簽署了與mRNA-1273疫苗相關的合同，公司預計今年相關的銷售額將達117億美元，遠超市場共識的80億美元，且高於傑富瑞預期的100億美元，這大約是5.1億至5.25億的劑量，故該公司已將劑量指引從5億劑提升至6億。目前，該公司預計今年將交付6億至10億劑疫苗。

該股周三(20日)在美收報125.14美元，升0.13美元或0.10%。

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