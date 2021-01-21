去年海南旅遊業接待人次已恢復至前年的八成左右

海南省統計局數據顯示，去年該省接待遊客總人數6455.09萬人次，旅遊總收入872.86億元人民幣，已分別恢復至上年的77.7%和82.5%，這兩項數據在去年前三季度分別為65.2%和63.9%。

此外，內地商務部表示，目前正在會同海南省和有關部門，積極推進相關工作。據講，海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單將是內地跨境服務貿易領域的第一張負面清單，將進一步擴大服務貿易領域市場准入，助力海南自由貿易港更高水平開放，並為內地建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度探索路徑和積累經驗。

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