疫下人流低迷　日本便利店去年銷售額降4.5%

新冠疫情下民眾避免外出，旅遊受限導致便利商店門市人潮低迷。外媒報道，據日本特許經營協會數據，2020年日本7家主要便利商店的所有門市銷售額按年減少4.5%，至10.66萬億日圓。2020年開業超過1年的現有門市銷售額按年減4.7%，至10.15萬億日圓，為3年來首次錄得下降。

報道指出，去年1、2月日本所有門市銷售額均比上年同期高，但自3月起疫情惡化，銷售額開始低於前一年，4月銷售額更按年大減10%。

日本政府於去年7月推出「Go To Travel」旅遊活動，帶動景點門市銷售回升，可是當地染疫人數增加，銷售跌幅再度擴大，去年12月所有門市銷售額按年減3.3%至9,378億日圓，期內現有門市銷售額按年減少4%至8,988億日圓。

另一方面，去年全日本便利商店門市顧客數目亦按年大減10.2%，至159.01億人次。

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