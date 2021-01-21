歐股早市上揚　英國銀行股靠穩

周四(21日)歐洲央行將公布最新貨幣政策，市場預計不會有大動作，歐股早市上揚，英股報6,771點，升31點或0.46%；德股報14,013點，升92點或0.66%；法股報5,660點，升31點或0.56%。

英國軟件公司Saga表示，集團2021財年首季收入增長1.4%至4.47億英鎊，合乎公司預期並有信心達成全年目標。Saga股價升1.1%。

英國《每日郵報》出版商Daily Mail and General Trust表示，該集團的截至12月底止的3個月收入跌15%至3.04億英鎊，因為報紙印刷廣告收入下降及活動業務取消。Daily Mail and General Trust股價跌2.32%。

英國商業銀行Close Brothers預告，2020上半財年貸款需求增長6.5%至81億英鎊，淨息差穩定在7.6%，主要受惠於英國政府支持計劃(CBILS)。Close Brothers股價跌0.7%。

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