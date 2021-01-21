金價先升後回 道期向好

美匯指數報90.31；港匯反覆升上7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4622；美元兌日圓報103.48；歐元企1.2132；英鎊見1.3697。金價升見1,875美元後急回，最新報1,868美元。布油報55.87美元，紐油企53.1美元。道指期貨升49點。歐股早市上揚 英國銀行股靠穩。

●市後關注點

-20:45 歐洲央行議息

-21:30 美國12月新屋動工；美國上周新申領失業救濟人數

-股王騰訊上市逾16年，當年認購1手3,700元，長揸至今市值350萬。

-大摩指騰訊旗下微信小程序及智慧零售等成增長動力。

-英央行擬恢復銀行股息至更正常水平，滙豐股價曾飆升2.5%。

-傳馬雲無償轉讓阿里10%股權予浙省財政廳，螞蟻否認消息。

●日本央行維持利率負0.1厘不變，符合預期。

●日本去年12月出口按年增長2%。

●南韓1月首20日出口增10.6%，對華出口升18.6%。

●澳洲上月失業率6.6%，低過預期。

●美國聯合航空上季蝕19億美元，連續4季虧損。

●疫情肆虐，IMF與世銀春季年會再次網上舉行。

●專家料以太幣可再漲8倍，升上10,500美元。

●傳英國近期將申請加入CPTPP，利好商品專業服務出口。

●特朗普失江山，商業版圖收入減半，債務問題惹關注。

●貝萊德擬將比特幣期貨納入基金投資。

●馬雲現身並未脫險？分析料螞蟻集團仍有可能被分拆。

●茅台膺去年最具價值中國品牌，阿里系7個品牌入圍。

●去年海南旅遊業接待人次已恢復至前年的八成左右。

●富通提供免費「疫苗副作用保障」，身故最高獲20萬賠償。

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