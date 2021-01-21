黃竹坑站項目名為「港島南岸」　提供約5200伙

至於項目商場名為「THE SOUTHSIDE」為港島南最大型地標商場，公司投資物業總經理陳宛冰指出，面積約51萬方呎，設有5層零售樓層，合共約150個舖位，預計2023年開幕。

至於The LOHAS康城商場招租情況，鄧智輝指出，出租率已超過85%，以現今環境下，對出租情況相當滿意，商場第3階段將盡快開放。而去年2月疫情爆發後，公司向旗下商場租戶提供緩助措施，若疫情持續，緩助策略上不會有方向性改變。

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