調查：美國人認為生活模式最大威脅並非來自中國　而是…

拜登正式繼任美國總統，其上任演說多番強調美國內部團結。可美國傳媒與英國民意調查機構YouGov聯合在13至15日進行的民調顯示，受訪的2,166名美國人，對於「美國生活模式(American way of life)的最大威脅來自於？」問題，選擇的答案並不是中國等「外國勢力」，而是「其他美國人」，比例高達54%。

民主黨支持者有53%認為最大威脅是「其他美國人」；自認中間獨立選民有57%選擇此選項；共和黨支持者則有56%。第2多的人認為最大威脅是「金錢交易或商業等經濟力量」，整體比例是20%。再來是「氣候、病毒、自然災害等自然世界」，佔17%；「外國與海外軍事威脅」僅佔8%，為比例最低的選項。

認為貧富差異擴大等經濟力量造成威脅的比例，民主黨、中間派和共和黨的選項分別為19%、22%、20%；但剩下2個問題很明顯可以看出特朗普主導議程的總統大選帶來的影響。其中，有25%民主黨支持者認為自然世界是美國生活模式最大威脅，但由於特朗普認為全球暖化是陰謀論、國際減碳協議是便宜中國等發展中國家，以及疫情早期宣稱病毒不可怕或不會傷害兒童等毫無科學證據的說法，共和黨支持者只有11%認為氣候變遷、病毒是最大威脅。

這也反映到「外國與海外軍事威脅」選項中，僅有4%民主黨支持者選擇該選項，中間選民有7%，共和黨支持者有13%認定最大威脅來自外國。這與特朗普大力強調各種威脅來自於中國有關，包括主要是一般華裔民眾使用的WeChat(微信海外版)、年輕族群愛用的TikTok(抖音海外版)，都曾被他以威脅國家安全為由封殺，不過由於缺乏明顯證據，行政命令都被法院以禁制令阻擋。

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