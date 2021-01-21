鄧建初：IPO熱潮停不了　抽新股有咩秘訣？

初哥早於1999年已參與此遊戲，當時新股較少，融資利息遠高於現在，參與認購的股民不多，因此分配到的股數非常可觀。初哥亦曾有兩次100%及一次97%中籤。然而，經過獲派97%的那一次驚濤駭浪，往後抽新股已變得小心翼翼，事前研究的時間多了，亦不會全部都認購。現時打新股民人數大增，熱門股中籤率低，贏錢的程度遠不及從前容易。但只要小心推敲，仍可揀對會升的新股來抽，算是仍有可為的投機項目。

去年新股數目多如繁星，花多眼亂，兼且多次同一時間有多隻新股招股，上周五同一日上五隻就是例子。筆者不明白，有關當局何不盡量將招股及上市時間分配不同日子，免得撞期，讓股民能多花時間研究及有足夠子彈去準備，避免抽得一隻不能抽其餘的，失卻了可以多賺錢的機會。

選擇目標是有竅門的，要集合多項有利因素才可重錘出擊。一旦有目標，找高倍數融資但利率低的證券行就最理想，落幾多飛就要看個人的財力而定，不要讓自己太大壓力而捉錯用神抽錯新股。

有股民以為看新股抽籤金額來決定理想與否，初哥認為應用本錢來衡量中籤數目才對，如果放不開懷抱，覺得獲派數量會太少的話，不抽就是了。

認購新股是一個不錯的投資項目，因為上市初期，是易升難跌的，主要原因是當局容許有「安全港」的穩定期，是合法的莊家護盤行為。

第一次是天才，第二次是庸才，第三次則是蠢材。遇着有獨特概念的新股，宜看重之。市場首次出現的概念股票，自然引來狂蜂浪蝶，如蟻附羶。先頭部隊定價相對便宜，上升空間甚大，同類的上市愈多，市場內不少選擇，加上定價愈來愈進取，損手機會大增。其餘揀選的因素包括包銷團的過往歷史、基石投資者、公司知名度等多項參考因素，坊間評論甚多，初哥在此不贅。

在美國掛牌的中概股陸續登陸香港，加上眾多明星新股計劃今年上市，喜歡抽新股的股民有福氣了。本港新股集資額，今年展望會進佔全球第一，香港的國際金融中心地位更加鞏固。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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