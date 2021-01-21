【產經直播】港股30000關企唔穩　下一步...

隔晚美股做好，港股周四(21日)一度突破三萬大關，不過之後倒跌，最終收報29,927點，微跌34點，成交縮至2,649億元，股民唔通畏高？恒指有冇力再上一層樓？拜登正式就任美國總統，中美兩國關係會否有形勢？對金融市場有咩影響？

三大中資電訊股就紐交所將其美國預託證券(ADR)退市決定進行覆核，成功與否對股份又有幾大影響？

《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網YouTube頻道

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020