【產經直播】港股30000關企唔穩 下一步...
2021年01月21日 16:56
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隔晚美股做好，港股周四(21日)一度突破三萬大關，不過之後倒跌，最終收報29,927點，微跌34點，成交縮至2,649億元，股民唔通畏高？恒指有冇力再上一層樓？拜登正式就任美國總統，中美兩國關係會否有形勢？對金融市場有咩影響？
新經濟股個別發展，股王騰訊(00700)及京東(09618)美國女股神Cathie Wood旗下基金增持，支持股價雙雙創新高，騰訊曾高見700元大關，上望空間仲有幾多？不過，阿里巴巴(09988)彈完一日又無力水，追落後仲要等陣？一眾SaaS股普遍回吐，撈貨時機到未？
比亞迪股份(01211)計劃配股集資淨額298億元，擬作研發投入、補充營運資金等用途，配售價較昨日收市折讓近8%，股份先跌後升，消息完全無影響？
三大中資電訊股就紐交所將其美國預託證券(ADR)退市決定進行覆核，成功與否對股份又有幾大影響？
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