內地16家機構拒收現金　遭罰款最高50萬人民幣

人民銀行公布，自去年10月以來，當局發布人民幣現金收付指引公告，加強規範引導，並深入展開拒收人民幣現金行為集中整治。於去年第4季，人行向16家拒收現金的機構及相關責任人作出處罰，罰款500元至50萬元人民幣不等。

被處罰的16家機構主要為公園景區、公共服務機構、停車場、保險公司等，當中包括中國人壽保險股份有限公司北京市分公司北緯路營業部、北京愛康國賓酒仙橋門診部有限公司、北京市中山公園管理處、天津楊柳青古鎮旅遊發展有限公司、中國大地財產保險股份有限公司保定中心支公司、大同市有信環保科技有限公司、山西御璟物業服務有限公司、杭州餘杭超山風景名勝區旅遊度假有限公司、杭州跨湖橋景區建設管理有限公司、青田香溢物業服務有限公司、阜陽旭日物業管理有限公司、武漢優優達物業管理有限公司、中國平安財產保險股份有限公司雅安中心支公司、柞水終南山寨旅遊開發有限公司、銀川順泊停車場經營管理有限公司、新華人壽保險股份有限公司阿克蘇中心支公司。

人行批評，上述被處罰單位或法律意識淡薄或服務意識不強、或基於商業目的，張貼「拒收現金」標示牌，以「無接觸」、「上級要求」等為由，在有人值守且完全具備現金收取條件下，拒收現金。

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