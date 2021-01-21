代理料啟德MONACO次輪銷售單位可即日售罄

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德MONACO周四進行次輪銷售，當中以價單形式推出的120伙，料可即日全數沽清，而招標形式推出的13伙三房戶，該行共有15份入標，並成功購入其中6伙，反映換樓需求殷切。

他指出，中美關係有望好轉，近日股市上升，資金湧入香港，對樓市亦具支持作用。而近日一、二手況俱旺，樓市小陽春已形成。

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