富邦將推個人遙距開戶App 冀八成銀行服務移至網上平台

銀行逐漸邁進數碼化轉型，富邦銀行(香港)籌備推出個人遙距開戶手機應用程式「Fubon GO」。該行行政總裁兼董事總經理李永鴻表示，冀今年內能陸續將7、8成大部分客戶常用的銀行服務搬到網上平台。

「Fubon GO」由香港電信負責程式設計及開發，採用低程式碼流動應用程式開發平台(Low-Code Application Platform)及「數碼認識你的客戶」(eKYC)等技術，協助客戶處理開戶、信用卡申請及個人貸款等事宜。

李氏指，該程式現於香港金融管理局的「金融科技監管沙盒」下試行約一個多星期，測試階段開戶時間約半小時，冀正式推出後能在5至10分鐘內完成開戶，並藉此加強商機，吸納更多客戶。

他稱，該程式有助優化銀行營運，但不會因數碼轉型而減少員工數目。對於虛擬銀行推出高息優惠吸引客戶，他表示，希望該行能以服務吸引更多客人。

他透露，期望中小企銀行服務虛擬化能在今年下半年隨之而行，包括中小企開戶及貸款申請等。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新指，香港金融業一直競爭激烈，市場環境急速轉變，面對新常態銷售營運模式和法規管理，數碼化轉型更是勢在必行。

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