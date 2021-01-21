大縮水！內地收緊線上支付 螞蟻估值料跌至7000億人幣

內地互聯網金融巨頭螞蟻集團去年遭叫停上市計劃，及後當局亦加強行業監管。外國媒體報道，內地進一步收緊線上支付行業，分析指螞蟻旗下的支付寶服務估值或會減半，集團的估值或低於7,000億元人民幣(下同)，相當於1,080億美元。

螞蟻集團原計劃上市前估值達2.1萬億元，今個月初分析員已將螞蟻的估值由1.44萬億元降至不足1萬億元。分析認為，假如螞蟻需要將支付業務剝離出去，其估值或會進一步下跌。

事實上，人行於昨日(20日)公布，任何線上交易市場份額過半的非銀行支付機構，或兩個實體合計市場份額逾2/3則要面對反壟斷調查，如確定存在壟斷或會建議採取限制措施，包括是要求分拆等，而擁有支付牌照的機構則會獲一年寬限期滿足新規要求。

數據顯示，支付寶在內地有10億用戶，流動支付市場佔有率達55%，分析估計如分拆就會令螞蟻估值減少6,000億元。

另外，報道指螞蟻集團副總裁、螞蟻保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職，這是集團煞停IPO後首位離任的高級管理人員。

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