騰訊總裁劉熾平減持　套現2.56億元

其中，劉熾平於1月18日以每股659.751元的均價減持10萬股騰訊，在1月15日以每股633.5078元的均價減持30萬股。

另外，獨立非執行董事Bruce Iain Ferguson亦於1月15日減持1萬股，均價639.5元，套現639.5萬元。

騰訊近日節節攀升，股價周四(21日)一度高見700元，創歷史新高；全日收報682.5元，升0.442%。

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