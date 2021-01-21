該預期增長主要歸因於自2020年5月6日起內地已恢復車輛通行費收費，集團預期於2020年度將錄得公司擁有人應佔溢利約2.8億元；及集團於2020年度下半年向深圳市潤投諮詢有限公司出售廣州臻通實業發展有限公司22.5%股權，於2020年度下半年確認出售事項之稅後溢利約4.09億元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020