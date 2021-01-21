思摩爾國際發盈喜
2021年01月21日 17:46
東網電視更多新聞短片
思摩爾國際(06969)發正面盈利預告，於截至2020年12月31日止財政年度，集團溢利及全面收益總額預期將較截至2019年12月31日止同期增加約10至15%，該增加主要來自於集團收入的穩定增長，以及得益於集團的規模效應和產品結構的改善，但部分被合計約為4.07億元人民幣(下同)的以股份為基礎的付款開支及上市開支所抵銷。金融工具公允價值變動損失，以股份為基礎的付款開支及上市開支合計約為人民幣14.65億元(其中金融工具公允價值變動約為10.57億元)。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020