山頂文輝道住宅地次高標價　輸批出價10.9%

山頂文輝道2、4、6及8號住宅地，早前以120億港元批出，每方呎樓面地價約46,271元，創住宅官地呎價新高。地政總署公布其餘6家落選財團的投標金額，其中次高出價為106.88億元，較中標價低13.12億元，差幅約10.9%。

另有一家財團出價高於百億元，排名第3的標價為100.8億元。而是次最低標價僅60.38億元，相比批出價低近一半，以總樓面259,342方呎計算，每呎出價僅23,282元。

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