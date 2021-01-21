租置辣招盤勁賺　黃大仙下邨2年升值約2.4倍

租者置其屋計劃的公屋辣招盤再錄勁賺個案。富誠地產何庭欣稱，黃大仙下邨龍康樓中層13室，現為兩房間隔，實用面積439方呎，日前於未補價第二市場以316萬元成交，呎價約7,198元。

據了解，原業主於2018年11月透過租置計劃僅以以92.6萬元購入，持有單位約2年多，轉手帳面獲利約223.4萬元，升值約2.4倍。即使需付10%額外印花稅31.6萬元，料仍獲利離場。

事實上，屯門公屋山景邨一個單位，於2018年亦透過租置計劃以近18萬元購入，早前亦以113.8萬元登記售出，原業主持貨僅約2年多，帳面升值約5.3倍。

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