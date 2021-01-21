去年私人住宅轉手獲利比率創10年新低

2020年新冠肺炎疫情肆虐，拖累經濟環境轉壞，多了業主減價或應急套現，令轉手獲利比率及平均每宗賺幅錄得明顯下跌。利嘉閣地產綜合土地註冊處資料，去年全港33,005宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共32,260宗，佔比達97.7%，較2019年的98.6%減少0.9個百分點，已連跌兩年，創2011年以來的10年新低。

至於每宗私宅轉手平均賺幅亦連跌兩年，僅得73.9%，按年回落11.6個百分點，為4年來最少。隨着去年二手市場交投活躍，多了不同持貨年期的業主進行買賣，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例有所回落，數字由2019年的47.6%，按年減少4.7個百分點至2020年的42.9%，但仍為佔比最多的賺幅分類，共涉及14,144宗。至於去年錄得虧損的登記則增至660宗，佔比由2019年的只有1.1%，大增至去年的2%。

而2020年受惠放寬按保樓價上限，樓價介乎601萬至800萬元物業共錄得9,330宗獲利登記，獲利比率達最高的98.50%，惟按年仍少0.8個百分點。而401萬至600萬元物業獲利比率排第二，達98.47%，共有8,832宗。若以全港三區計算，新界區獲利比率維持最高，達98.2%，惟按年微跌0.6個百分點，而港島及九龍區則分別處於97.2%及97.1%的水平。

以屋苑計算，沙田第一城去年錄得414宗獲利登記，佔比高達99.8%，為十大獲利登記屋苑之首。不過，去年榜內並沒有屋苑出現百分之百獲利，反映疫情下不少屋苑均有出現個別未能賺錢成交。

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