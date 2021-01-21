耀才葉茂林撈底阿里大有斬獲　豪派員工千元大利是

港股交投持續熾熱，帶動耀才證券的成交及交易宗數創出開業以來的新高，葉茂林為慰勞一眾前線及後防員工不辭勞苦，一向愛錫員工見稱的葉老闆繼之前共六次「贏就員工、輸就歸我」抽新股的豪舉後，又獻新猷，再次豪氣與員工共享碩果，向集團前線及後勤員工每位大派1,000元利是，「人人有份，永不落空」，以答謝員工的辛勞貢獻。

除葉茂林及全體員工獲得豐厚回報外，耀才較早前宣布20/21年度首9個月之稅前純利約為5.8億港元，創出上市後同期之新高，按年大升約64%。耀才今年更向所有員工大派花紅，最高者可獲高達30個月，一眾耀才員工名副其實過一個非常豐盛的「超肥年」。

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