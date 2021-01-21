耀才葉茂林撈底阿里大有斬獲　豪派員工千元大利是

2021年01月21日 18:08
  • 東網電視
    更多新聞短片
    大市交投暢旺，每日交易金額創出新高。耀才證券(01428)主席葉茂林早前在阿里巴巴(09988)一致被看淡的情況下大手出擊，昨日(20日)阿里股價終於急升，投資大有斬獲。
    港股交投持續熾熱，帶動耀才證券的成交及交易宗數創出開業以來的新高，葉茂林為慰勞一眾前線及後防員工不辭勞苦，一向愛錫員工見稱的葉老闆繼之前共六次「贏就員工、輸就歸我」抽新股的豪舉後，又獻新猷，再次豪氣與員工共享碩果，向集團前線及後勤員工每位大派1,000元利是，「人人有份，永不落空」，以答謝員工的辛勞貢獻。
    除葉茂林及全體員工獲得豐厚回報外，耀才較早前宣布20/21年度首9個月之稅前純利約為5.8億港元，創出上市後同期之新高，按年大升約64%。耀才今年更向所有員工大派花紅，最高者可獲高達30個月，一眾耀才員工名副其實過一個非常豐盛的「超肥年」。
    --------------------------
    【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
    香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
    《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
    一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020