勇利投資發盈警
2021年01月21日 18:30
東網電視更多新聞短片
勇利投資(01145)發盈利警告，相對於截至2019年12月31日止年度所錄得約20萬美元之溢利，集團預期於截至2020年12月31日止財政年度錄得公司擁有人應佔虧損不多於400萬美元。
集團之業績轉盈為虧，主要由於2020財政年度就船舶錄得減值虧損增加至約280萬美元；及相對於2019財政年度錄得投資物業公允值增加38,000美元，於2020財政年度錄得投資物業公允值減少約120萬美元。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020