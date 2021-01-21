中國醫療網絡發盈警
2021年01月21日 18:30
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中國醫療網絡(00383)發盈利警告，預期集團於截至2020年12月31日止年度將錄得公司股東應佔虧損介乎約3,000萬至6,000萬港元，而2019年同期(18個月)則錄得純利約220萬元。
此乃主要由於受疫情大流行之負面影響，醫療分部及護老分部業務產生之收益減少；自放債業務並無收取利息收入；持作買賣之投資公允價值錄得虧損，而2019年同期(18個月)則錄得收益；及就金融資產確認減值虧損。
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