新地西九高鐵站商業地建2幢商廈　規劃署不反對

據城規會文件，該項目發展地積比率5倍，修訂後寫字樓部分佔約4.05倍，涉及樓面逾256.18萬方呎，較已獲批方案減少約1成樓面。商業及零售則以約0.95倍發展，面積逾60.27萬方呎，則較之前增約90%。

資料顯示，新地投得上述地盤後，一間由郭氏家族持股的投資公司，以約94億元入股該項目寫字樓部分25%股權。其後平安人壽再斥資112.73億元，向新地和郭氏家族公司購入項目辦公大廈部分之25%和5%權益。交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益，零售部分由新地全資持有。

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