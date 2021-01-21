港交所擬推小型美元兌人民幣期貨
2021年01月21日 18:44
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香港交易所(00388)宣布，擬於2021年上半年推出以現金結算的全新小型美元兌人民幣(香港)(美元兌離岸人民幣)期貨合約。該產品為港交所熱門產品——可交收美元兌人民幣(香港)期貨合約的迷你版，將進一步豐富港交所貨幣衍生產品種類，滿足全球投資者的風險管理需求。
小型美元兌人民幣(香港)期貨合約金額為20,000美元，規模是港交所現有可交收美元兌人民幣(香港)期貨的1/5。
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