調查指第4波疫情無損市民置業興趣

花旗銀行(香港)發表去年第4季市民置業意向調查結果，指認為現時屬好/極好置業時機的受訪者佔8%，雖然人數按季錄得輕微回落。該行零售銀行業務主管李貴莊表示，市民逐漸適應疫情的周期性變化，對樓價的展望亦漸趨平穩。隨着今年經濟復甦可期，累積的置業需求有望釋放。

調查於去年12月以隨機抽樣電話訪問形式，訪問逾500名香港市民。結果顯示，17%受訪者表示有興趣置業，與去年第3季持平。按調查結果作推算，第4季有約32.5萬人於去年11月內有參觀樓盤，數字雖比第3季數字近40萬人有所回落，但人數比2019年同期仍高出35%，反映在第4波疫情中不少市民抱持置業興趣，並且付諸行動搜羅合適樓盤。

展望未來樓價，逾4成市民認為未來一年樓價維持平穩，反映受訪者對樓價恢復信心。該行指，經歷較早前疫情周期性的變化，市民面對第4波疫情表現得從容淡定，未因疫情衝擊而對樓市失去信心。

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