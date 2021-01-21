李小加：未來擬研「滴灌通」為私人中小企融資
2021年01月21日 19:02
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據內媒報道，港交所(00388)前行政總裁李小加早前出席研討會時稱，自己是夢想家，有很多計劃希望達成。其中一項計劃構思是「滴灌通」，意指能把傳統金融機構的資金，精準地流入非上市的中小型企業，同時為交易所培養潛在上市企業。
李氏指，這一概念的靈感來源於以色列，這一個缺乏水資源的國家卻用精準灌溉的技術成為了農業大國。他也表示，他所構思的「滴灌通」仍只是在非常初期的階段。
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