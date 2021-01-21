多項工廈活化申請明日審議　有望闖關成功

城市規劃委員會明日(22日)審議多項工廈活化申請，分布於荃灣、沙田及觀塘，將分別進行重建或全幢改裝，作新式工廈、商業或酒店用途，規劃署均不反對，有望悉數獲通過。

其中計劃重建的荃灣半山街的香港中央紡織有限公司二廠，申請將地積比率放寬至11.4倍，重建為1幢20層高工廈，總樓面約110,871方呎。

而位於沙田小瀝源路8至14號的捷和實業大廈及捷和中心，現劃為「工業(1類)」地帶，申請人計劃改裝為兩幢6層高商業樓宇，包括用作藝術工作室、資訊科技及電訊業、設計及發展中心等用途，總樓面約288,885方呎。

餘下一項屬市區項目，觀塘鴻圖道28A號德信工業大廈，申將全幢改建作13層高酒店等用途，總樓面約59,989方呎，提供89間客房。資料顯示，上址曾於2014年獲城規會許可重建為純酒店項目，提供160間客房。

此外，深水埗荔枝角道396號創優生活空間，早前亦申請將大廈部分地面、1至5樓原址改建為酒店用途，涉及樓面約4,857方呎，提供16間客房。該方案規劃署同樣不予反對。

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