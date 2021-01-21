華津國際發盈喜　派特別息9.8仙

初步未經審核溢利之大幅增加乃主要歸因於集團的毛利增加，主要乃由於新生產線於下半年投入生產而加工鋼材產品和鍍鋅鋼材產品的銷售量增加、以及集團財務成本減少。

董事會決議向於2021年2月5日(星期五)名列公司股東名冊之公司股東宣派特別中期股息「特別中期股息」，每股本公司普通股0.098元。

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