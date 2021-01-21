股災預言家警告：散戶沉醉泡沫之中　結局恐暴冧最少50%

外媒報道，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham再度發出警告，稱華爾街正處於泡沫之中，散戶也沉醉其中。

Jeremy Grantham指出，近幾個月來，股市的瘋狂和美股飆升正在演變成「史詩般的泡沫」，散戶變得欣喜若狂，四處借錢交易更多的股票。他又警告一直以來，牛市都會以泡沫破滅後下跌至少50%而告終，但引發這種暴跌的催化劑「難以預測」。

然後，他表示，相較於美國市場，更喜歡新興市場資產，因為與定價過高的美國市場相比，新興市場的定價「相當合理」。儘管新興市場可能會與美國市場一同下跌，但由於新興市場價格較低，因此崩盤不會那麼嚴重。

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