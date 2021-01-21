集團表示，盈利大升主要是2020年下半年，隨着海外客戶訂單的增長較快，以及公司產能利用和經營效率的不斷提升，使公司的收入實現強勁增長，與2019年下半年相比漲幅超過30%，及公司部分非流動金融資產的公允價值變動收益以及投資收益增長較大，預計影響2020年度利潤金額為17.93億元左右，2019年同期影響金額為淨損失1.25億元。

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