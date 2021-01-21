光大銀行去年賺378億元人幣　按年增1.2%

元，比上年增長1.26%。不良貸款率1.38%，比上年末下降0.18個百分點；撥備覆蓋率182.71%，比上年末增加1.09個百分點。

中國光大銀行指出，2020年，面對新冠疫情帶來的一系列困難和挑戰，公司堅持疫情防控與經營發展兩手抓，切實做好「六穩」「六保」工作；同時聚焦一流財富管理銀行戰略願景，突出價值創造和高質量發展，業務規模平穩增長、不良指標實現雙降、經營效益持續提

升，整體經營呈現「穩中有進、穩中向好」的良好態勢。

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【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

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