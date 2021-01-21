新盤UPDATES：新界西北大型上車盤料下周開價

農曆新年前，發展商爭相全速籌備開盤，繼啟德及將軍澳區全新項目落實開售後，新界西北區大型上車盤亦突然提速推盤，料最快下周公布開價及開放示範單位吸客。

●屯門帝御·嵐天最快下周開價 料本月開售

屯赤隧道通車帶動屯門區新盤交投轉活，發展商乘勢加速推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御系列全新第3期，正式命名為帝御·嵐天，大機會1月下旬至2月開售，樓書料下周發布，有機會同步開價。

他透露，今期共提供557個單位，間隔開放式至兩房，實用面積184至388方呎。由於今期位置較高，單位景觀以內園及山景為主。

他指出，受惠全新大型基建落成，項目交通更加方便，料成為年輕買家上車之選。而項目首兩期至今累售1,058伙，佔整體單位逾86%，銷售金額約51.3億元，當中2期平均成交呎價約1.48萬元。

●啟德新盤MONACO次輪開售不足半小時 部分三房戶沽清

換樓購買力加速入市。會德豐地產旗下啟德MONACO，今日(21日)進行次輪發售，開賣後不足30分鐘，今批單位中部分三房戶已沽清，反映大單位需求殷切，樓價逾千萬元單位備受市場追捧。

●啟德新盤MONACO次輪銷售吸引大批買家排隊揀樓

新盤銷售反應保持理想。會德豐地產旗下啟德MONACO，今日(21日)下午進行次輪銷售，大批準買家現正於售樓處外排隊等候報到，人龍並伸延至售樓處所在商場外圍的廣東道，場面熱鬧。

是次發售單位中，120伙屬價單形式推售，日前截止接受認購，共錄近2,270張入票登記，超額認購近18倍，當中佔逾一成來自新入票人士，其餘主要屬首輪向隅客源。該批單位折實平均呎價24,216元，輕微提價1至2%，折實售價介乎662.8萬至1,804.7萬元，呎價由22,348至26,396元。項目今日亦同步推出13伙三房戶以招標形式發售。

●代理料MONACO次輪銷售單位可即日售罄

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德MONACO今日進行次輪銷售，當中以價單形式推出的120伙，料可即日全數沽清，而招標形式推出的13伙三房戶，該行共有15份入標，並成功購入其中6伙，反映換樓需求殷切。

他指出，中美關係有望好轉，近日股市上升，資金湧入香港，對樓市亦具支持作用。而近日一、二手況俱旺，樓市小陽春已形成。

●代理估計MONACO佔約6成買家為用家

美聯住宅部行政總裁布少明表示，啟德MONACO進行次輪銷售，公司客戶出席率高達8成，當中九龍區買家佔約5成，新界區佔約3成，其餘來自港島區。而整體佔約6成為用家，4成為投資者。

●傲瀧兩日連錄5伙終止買賣 4伙再獲承接

豪宅市場轉旺，個別樓盤交易告吹單位迅速再獲承接。據一手銷售資訊網資料，新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，兩天連錄5伙終止買賣，最新為11座3樓B室，原於2018年5月以3,583.4萬元沽出，今日取消交易後即獲買家以3,343萬元購入。而9座5樓A室，原於2018年9月以4,050萬元獲承接，今落實終止成交。

●LP10累錄逾5,160個登記 超購逾27倍

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10， 將於本周六（1月23日）開售首批179伙，發展商於今午1時截收認購，共錄逾5,160個登記，超額認購逾27倍。

●匯璽低座大宅逾4,753萬元沽出

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽，售出低座日鑽匯7樓A室，實用面積1,896方呎，成交價4,753.98萬元，呎價25,074元。

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