歐央行維持利率和買債計劃不變

儘管面對歐洲收緊封鎖，以及疫苗分發緩慢，歐洲央行議息後，一如預期維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘不變；抗疫緊急買債規模維持1.85萬億歐元，最少直至2022年3月底。

歐央行行長拉加德上周發表講話時，對經濟前景保持樂觀，強調去年12月的經濟展望仍然有效。該行於上月會議預測區內經濟繼去年挫7.3%後，今年將回復增長3.9%。拉加德稍後會舉行議息後記者會。

不過，由德國到西班牙均收緊限制措施防疫下，自去年12月以來，歐元區陷入雙底衰退的可能性上升，部分大行已下調區內經濟預測。

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