啟德MONACO次輪銷售近沽清　暫已套現32億元

會德豐地產旗下啟德MONACO，今日(1月21日)推出133伙進行次輪銷售，開賣不足5小時，已幾近沽清，暫已售出130伙，當中包括招標推出的13伙三房大戶，及以價單形式推售的117伙，單日套現逾16億元。

項目首兩輪銷售已共售出275伙，佔發售單位近99%，套現逾32億元，單位平均售價逾1,176萬元，平均成交呎價24,370元，成績相當理想。

項目今亦錄得新高價成交，為2A座37樓A室三房戶，實用面積762方呎，售價2,120萬元，呎價27,822。由於市場上向隅者眾多，發展商正考慮日內加推新價單，定價有一定提升空間。

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