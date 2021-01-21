樓價UPDATES：美孚三房低市價5%售　睇樓1次即買

藍籌屋苑業主趕去貨，荔枝角美孚新邨三房單位，減價約152萬元，以約998萬元易手，實用呎價約11,471元，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山蔚庭軒高層F室，實用面積約290方呎，一房間隔，原業主開價約700萬元，議價後以約668萬元成交，實用呎價約23,035元，新買家入市作上車之用，原業主於1997年9月以253.7萬元購入，轉售帳面獲利約414.3萬元，升值約163%。

●西半山匯賢居低層B室，實用面積578方呎，三房間隔及多用途房，以1,200萬元易手，實用呎價20,761元，原業主於2014年12月以990萬元買入，持貨6年多帳面獲利210萬元，單位升值21%。

●中半山帝景園1座高層A室，實用面積約2,141方呎，套三房連書房及工人套間隔，享海景，日前終以110,000元獲承租，實用呎租約51元，上述為項目本月首宗租賃成交，現時有約25個放租單位，入場月租由78,000元起。

●北角豪廷峯2座頂層連天台特色戶，實用面積787方呎，套三房間隔，以2,280.8萬元易手，實用呎價28,981元，新買家屬於同屋苑租客，見連特色天台戶罕有，加上同時有另一組客有意購入，即承接單位。

●北角健威花園C座高層3室，實用面積456方呎，兩房間隔，享海景，獲區外首置上車客以860萬元承接，實用呎價18,860元，做價及呎價創屋苑同類型單位新高，原業主於2015年1月購入上址作自住，當時作價595萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利265萬元，單位期內升值約45%。

●北角金香閣連天台戶，實用面積605方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約1,000萬元承接，實用呎價16,529元，做及呎價創該物業歷史新高，原業主早於1993年2月以275萬元購入上址自住，持貨近28年至今沽售帳面獲利725萬元，單位期內升值2.6倍。

●鰂魚涌南豐新邨8座高層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，望內園景，近日以20,000元租出，實用呎租約35元，屋苑目前有約42個租盤，月租叫價由15,000元起。

●小西灣藍灣半島2座高層E室，實用面積約565方呎，套三房間隔，望山景及海景，放盤約1個月，原先叫價1,050萬元，經議價後減價62萬元或約5.9%，最後以988萬元交吉成交，實用呎價約17,487元，原業主於2001年6月以約346.8萬元購入，持貨19年轉手帳面獲利約641.2萬元，物業升值約1.8倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街37號中層A室，三房間隔，實用面積約870方呎，以約1,150萬元放盤約3個月後獲外區客接洽，減價約152萬元，以約998萬元易手，實用呎價約11,471元，低市價約5%，新買家為家庭客，睇樓1次即入市。

●長沙灣泓景臺3座高層G室，套三房間隔，實用面積約661方呎，原業主於3年前以約1,280萬元放售，近日接區內客洽詢，雙方議價後減價約70萬元，以約1,210萬元成交，實用呎價約18,306元，新業主為首置客，睇樓3次後即決定承接上車。

●長沙灣西九四小龍1月暫錄20宗買賣，較上月同期12宗急增逾60%，成交包括昇悅居6座高層C室，實用面積602方呎，三房間隔，去年中開價1,180萬元，放盤逾半年，現累減100萬元，以1,080萬元成交，實用呎價17,940元。

●黃大仙居屋翠竹花園5座中層A室，實用面積430方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價528萬元，放盤一個月，減價20萬元，減幅3.8%，最終以508萬元成交，實用呎價11,814元，原業主於2003年購入上址，當時已補地價賣80萬元，持貨18年至今沽售，帳面獲利428萬元，單位期內升值近5.4倍。

●九龍灣德福花園1月暫錄約13宗買賣，超逾上月全月僅約7宗，其中N座低層2室，實用面積494方呎，兩房間隔，吸引外區上車客睇樓1周後決定拍板承接自住，成交價685萬元，實用呎價13,866元。

●茶果嶺麗港城12座低層B室，實用面積522方呎，兩房間隔，議價後以716萬元易手，實用呎價13,716元，新買家鍾情該座位處單邊，議價後即決定入市自用，原業主則於2015年3月以498萬元買入，持貨快將6年帳面獲利218萬元離場。

●將軍澳首都6座左翼中低層C室，實用面積518方呎，兩房間隔，獲外區客承接上車，成交價739萬元，實用呎價約14,266元，原業主於2008年3月以321.4萬元購得，轉手帳面獲利約417.6萬，升值約1.3倍。

●將軍澳都會駅3座高層H室，實用面積888方呎，套四房間隔，另設多用途房，議價後以1,542.8萬元成交，實用呎價17,374元，原業主於2012年8月以910萬元買入，持貨逾8年，現沽貨帳面獲利632.8萬元，單位升值近70%。

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新界區

●東涌東堤灣畔8座極高層D室，實用面積569方呎，兩房間隔，新買家一周內三度「翻睇」，單位放盤短短三星期，叫價790萬元，減價25萬元，隨即以765萬元沽出，實用呎價13,445元，新買家為外區換樓客，因在機場工作，故搬入東涌。

●青衣曉峰園6座中層B室，實用面積約1,058方呎，套三房連工人套間隔，望山景，去年10月底開始放盤，原叫價1,480萬元，經議價後減價115萬元或約7.8%，最後以1,365萬元成交，實用呎價約12,902元，青衣區1月二手成交量已經突破50宗。

●青衣盈翠半島9座高層A室，實用面積432方呎，兩房間隔，上址叫價850萬元，因租客未走，故無樓睇，但可交吉易手，新近有買家議價後，即斥800萬元承接，實用呎價18,519元，新買家以往曾租住該屋苑，見上樓價金額較細，故無樓睇亦照入市。

●荃灣環宇海灣8座低層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，早前開價約838萬元放售，吸引區內首置人士洽商承接，睇樓一次即決定入市，雙方議價後，終以766.8萬元成交，實用呎價約15,398元。

●屯門康利中心低層H室，實用面積294方呎，兩房一廳間隔，外區換樓客見屋苑距離工作地點只有約10分鐘步程，亦鄰近西鐵站，而且原業主增加議幅，累減17萬元，決定以413萬元購入作自住之用，實用呎價14,048元，原業主於2017年以約333萬元購入，持貨3年多轉手帳面獲利80萬元。

●元朗尚悅1月累錄24宗成交，超上月14%，平均實用呎價推高約5%至約13,700元，成交包括7座低層D室，實用面積357方呎，細兩房間隔，叫價500萬元，減價17萬元，以483萬元易手，實用呎價13,529元。

●元朗采葉庭6座中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價約640萬元放售僅一週，即獲區內用家洽商承接，雙方輕微議價後終以638萬元成交，實用呎價約12,534元。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，月前放售上址即吸引外區用家承接，單位原先開價約780萬元放售，雙方議價後終以768萬元成交，實用呎價約16,168元，原業主於2014年6月以約455萬元購入，是次轉手帳面賺約313萬元離場。

●粉嶺帝庭軒1月暫錄2宗買賣，屋苑7座高層C室，實用面積509方呎，三房間隔，議價後以722萬元獲承接，實用呎價14,185元，原業主於2010年以263萬元購入，持貨約11年沽出帳面獲利約459萬元離場。

●沙田第一城1月暫錄約36宗買賣，對比上月錄約28宗成交增加，項目46座高層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以560萬元易手，實用呎價18,421元。

●馬鞍山迎海．星灣御23座低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，開價約820萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價15,656元，原業主於2014年以620萬元購入，持貨7年帳面獲利約180萬元離場，單位升值約29%。

●馬鞍山海栢花園1座低層B室，實用面積396方呎，兩房間隔，以660萬元易手，實用呎價16,667元，原業主於2013年以400萬元購入，持貨8年帳面獲利260萬元離場，單位升值約65%。

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