私樓獲利率創10年最低　皓畋3周錄兩宗蝕讓

受疫情影響，經濟環境轉壞，部分業主劈價沽樓應急，拖累賣樓獲利比率。有地產代理報告指，去年全年私人住宅轉手獲利比率僅約97.7%，已連跌兩年，創下10年最低紀錄，而每宗平均賺幅只約73.9%，亦為近4年最少。市場上個別豪宅繼續損手，何文田皓畋今年已錄至少兩宗蝕讓買賣。

利嘉閣表示，去年全港33,005宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利共32,260宗，獲利比率較2019年約98.6%，再減約0.9個百分點。相反，去年錄虧損登記則增至660宗，佔比由2019年僅約1.1%，大增至去年約2%。

此外，去年每宗私宅轉手平均賺幅亦連挫兩年，按年大跌約11.6個百分點。而受惠於放寬按保樓價上限，金額介乎601萬至800萬元物業成為最主要買賣，共錄9,330宗獲利，比率最高達約98.5%，但按年仍低約0.8個百分點。

若以屋苑計算，10個大型屋苑中，並沒有出現百分之百獲利，僅以沙田第一城去年獲利比率達99.8%最多，而每宗平均賺幅則以天水圍嘉湖山莊115.9%最高。業界人士認為，業主沽貨套現解困，政府應考慮撤辣降低賣樓成本，減低市民負擔。

事實上，疫情下樓市已爆發蝕讓潮，單在過去一星期，二手市場已出現10宗帳蝕個案。消息透露，皓畋1座中層C室，實用面積670方呎，剛以1,480萬元沽，呎價22,090元，約4年多帳面貶值近80萬元。

而部分業主亦不介意平沽少賺套現。中原黃達雄稱，大埔富善花園2座高層B室兩房戶，議價後以518萬元沽，呎價12,019元，較銀行估價低約10%，物業約4年多帳面僅升約6.8%。美聯王子超續稱，上水居屋彩蒲苑C座高層12室，已補價自由市場售403萬元，呎價11,481元，原業主2017年購入，期內升值約7.5%。

相反，租者置其屋計劃公屋仍然「無得輸」，再錄辣招盤勁賺個案。富誠地產何庭欣指，黃大仙下邨龍康樓中層13室兩房戶，實用面積439方呎，未補價第二市場以316萬元成交，呎價約7,198元。單位於2018年11月購入，持貨約兩年多帳面獲利約223.4萬元，升值約2.4倍。即使需付10%額外印花稅31.6萬元，料仍獲利離場。

●萬景峯四房2750萬沽 料創新高

二手交投量轉旺，個別單位做價亦見反彈。荃灣萬景峯四房單位以2,750萬元沽出，以實用面積1,277方呎計，呎價達21,535元，料創項目標準戶歷來新高。

中原陳耀榮表示，萬景峯1月暫錄9宗買賣，屬4個月以來最旺。上述為2座極高層A室，屬海景放盤，叫價2,800萬元，降價50萬元即獲承接，項目再錄樓價逾2,000萬元成交。

藍籌屋苑鰂魚涌太古城價量齊升。中原趙鴻運指，鰂魚涌太古城1月暫錄30宗買賣，平均呎價19,137元較上月全月升約2%，其中海棠閣低層B室累減162萬元，以2,188萬元售出，呎價21,557元，原業主沽貨後或會考慮移民。

個別地區交投暢旺。美聯張少勛稱，東涌1月錄約76宗買賣，藍天海岸佔9宗，其中6座高層F室，實用面積388方呎，以620萬元沽出，較去年同類型高位僅低1.3%，呎價15,979元。中原王勤學表示，元朗區本月交投已突破150宗，尚悅佔24宗，較上月全月增14%，平均呎價漲約5%至約1.37萬元。

此外，傳統豪宅樓價破頂，市場消息稱，中半山愛都大廈高層單位，實用面積2,888方呎，曾叫價1.48億元，市傳近日以約1.4億元易手，呎價逾4.8萬元，創項目新高價。

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