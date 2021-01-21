上海樓市加辣！5年轉手徵全額增值稅　打擊「假離婚買樓」

據內地官媒報道，上海樓市「加辣」，滬市8大部門發布促進房地產市場平穩健康發展的意見，嚴格執行住房限購政策。為打擊「假離婚買樓」，對於夫妻離異3年內購買商品住房的，其擁有住房單位按離異前家庭總數計，自周五(22日)起實施。

該意見亦要求，嚴格執行差別化住房信貸政策。實施好房地產貸款集中度管理，加強個人住房貸款審慎管理，指導商業銀行嚴格控制個人住房貸款投放節奏和增速，防止突擊放貸。引導商業銀行進一步加強審貸管理，對購房人首付資金來源、債務收入比加大核查力度。嚴防信用貸、消費貸、經營貸等資金違規流入房地產市場。

同時，規定調整增值稅徵免年限，將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從2年提高至5年。個人將購買不足5年的住房對外銷售的，全額徵收增值稅；個人將購買5年或以上的非普通住房對外銷售的，按照其銷售收入減去購買房屋的款項後的差額徵收增值稅；個人將購買5年或以上的普通住房對外銷售的，才免徵增值稅。

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