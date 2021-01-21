天長集團發盈警
2021年01月21日 22:03
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天長集團(02182)公布，集團預期於截至2020年12月31日止年度錄得之收益將較截至2019年12月31日止年度之收益12.51億元減少約40%，及於截至2020年12月31日止年度錄得之純利將較截至2019年12月31日止年度之純利1.27億元減少約45%。
董事會認為，預期純利及收益減少乃主要歸因於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響。新產品開發進程較計劃慢從而減少新產品訂單。另一方面，基於國外市場對電子煙產品監管的變動，電子煙產品的需求亦受影響。
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