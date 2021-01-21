美國通脹幾時才能實現2%？分析估15年！

外國傳媒報道，儘管美國總統拜登推動大規模紓困計劃盡快在國會過關，但從債市投資者對未來幾年的通脹估計來看，市場可能低估了疫情帶來的長期經濟衝擊。華爾街料想實現2%通脹目標可能要耗15年。

在聯儲局的貨幣寬鬆及美國國會的財政刺激下，投資者預期經濟復甦，因而湧入美國10年期抗通脹債券(TIPS)，導致TIPS孳息率下降、隱含通脹升高。

反映市場對未來10年平均通脹率預估值的10年期美債平衡通脹率，在周二(19日)升至2.113%，是逾兩年最高，去年11月初以來共攀升逾0.45厘。10年期美債平衡通脹率是10年期美債孳息率與同期TIPS之間的孳息率差。

然而，一些分析師認為，平衡通脹率上升不必然代表通脹會上升，很可能需要一、兩年的時間使國內生產總值(GDP)增長恢復到疫情前的水平，通脹才有可能回升。

紐約人壽保險投資管理控股公司旗下IndexIQ研究主管Kelly Ye說：「聯儲局竭盡全力刺激經濟，但實質通脹率仍低於2%。一切關鍵在於經濟復甦是否將持續，在此之前，我們很難看到持續性通脹。」

最新經濟數據顯示，由於汽油價格飆8.4%，使去年12月美國消費物價指數(CPI)上揚0.4%，但核心通脹率僅上揚0.1%；總結去年CPI漲1.4%，低於過去10年平均值1.7%。

富國證券在研究報告中表示，10年期美債平衡通脹率與核心CPI的差距已擴大至約0.5厘，是2014年以來最大，暗示兩個指標脫節。

Ye也引用數據指出，金融海嘯前一年的10年期平衡通脹率預測未來10年通脹率為2.3%，但實際上，2007年至2017年的平均通脹率僅1.6%。

BDSwiss投資研究主管Marshall Gittler表示，相較於透過平衡通脹率估未來通脹率，克利夫蘭聯邦準備銀行的預估值更為合適，這些數值包括預測機構調查、通脹交換契約(SWAP)、實際CPI數據及一些美債孳息率，但不包含TIPS。他稱，根據克利夫蘭聯儲銀行的估算，美國經濟可能需時15年，才可能實現2%通脹目標。

牛頓投資管理公司固定收益分析師Paul Brain也預測，短期通脹率只會適度上升。他認為，若要通脹持續升溫，就必須提高工資，否則屆時通脹可能會再次下滑。

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