保利達資產獲控股股東提出私有化　溢價約61%

根據計劃，每股私有化股價將不會上調，而要約人亦不保留如此行事之權利；於公布日期，公司並無任何已宣派但仍未派付的股息，且公司無意於要約期間內宣派及、或派付任何股息。

要約人持有公司已發行股份約53.84%，預期私有化總代價約為30.73億港元。公司股份將於周五(22日)起復牌。

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