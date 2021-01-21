螞蟻「拆骨」成真？支付寶保險業務率先重組

內地媒體報道，支付寶保險平台公告，已將運營主體由螞蟻勝信(上海)信息技術有限公司轉移至螞蟻保保險代理有限公司(下稱螞蟻保)。公開信息顯示，螞蟻保是螞蟻集團旗下的全資子公司，2017年9月獲批的保險中介牌照。公告顯示，此次運營主體遷移工作不會影響用戶端的權益和服務體驗。

據了解，2月1日，銀保監會發布的《互聯網保險業務監管辦法》即將實施。業內人士認為，這次螞蟻變更保險平台運營主體，是為落實新監管辦法、確保平台符合辦法要求。

《互聯網保險業務監管辦法》要求，互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證(備案表)上載明的業務範圍。

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