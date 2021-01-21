【產經評論】新全球化圖排華　拜登戰略非虛話

美國新一屆總統拜登終於上任！一方面，其屬意的管治班子向外統一反華口徑；另方面，拜登多番強調要修復與盟友的關係。可以預期，新政府將一反特朗普在任令美國「離隊」孤立的外交政策，全力聯合盟友推動「新全球化」，構建以遏止中國崛起為共識的世界政經新秩序。故有心理準備，在拜登主政的美國下，中國處境只會更艱難！

回看特朗普在任期間，主張反全球化路線，讓美國先後退出多個國際組織，又與盟友過不去，在貿易問題上討價還價，令美國的國際形象低落，盟友互信退步。反觀，中國在美國窮追猛打下，仍能達成涉及亞太15國的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），又與歐盟達成投資協議。雖然兩者的發展仍有待觀察，但至少國際上並不排除與中國進行經貿合作，皆因特朗普主政下的美國作風霸道，誰也料不到何時會成為其制裁對象，只有自己計自己數。

拜登上任後隨即簽署行政命令，終止美國退出世界衞生組織程序，並重新加入巴黎氣候協定，相信未來更會研究重新加入《跨太平洋夥伴全面和進步協定》（CPTPP），以加強亞太地區戰略布局。在這種新形勢下，意味美國新政府將帶領世界走進「再全球化時代」。惟有別於之前，這個「新全球化」大前提是遏止中國崛起！見到周四與美國友好的亞太經濟體如印度及台灣股市齊齊破頂，反觀與中國保持友好的菲律賓股市，以及作為中國重點境外金融中心的港股，就未沾喜悅逆市偏軟，也許正是國際新形勢的一種體現。

當然，美國過去說離隊就離隊，如今要歸隊之際，世界經濟已生變。就如疫下科技應用快速發展，近年中國經濟數碼化速度尤為突出，美國不得忽視其存在和重要性。到底在全球5G技術應用上，拜登政府會沿用特朗普損人害己的「排他法」，朝半球化，東、西兩制發展；抑或採取由美國主導的路線發展，相信各地都在拭目以待。

此外，在國際形勢上，英國脫歐；「五眼聯盟」正拉攏日本等亞太經濟體合作；偏向親華的德國總理即將卸任，中、歐關係不無暗湧。相信未來中美在地緣政治上的角力將會白熱化，這也是構建後特朗普時代世界新秩序的必經過程。

總而言之，特朗普作風愛恨分明、獨來獨往，中國反而好應付；拜登上場，將改用合縱戰略，形勢變得複雜，中國更難應對。中美爭霸正揭新頁，中國還是要保持着應戰敢戰方能止戰的底氣，謹慎應變！

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