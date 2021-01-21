創建集團擬出售附屬　涉資逾1億

出售的公司，是一間投資控股公司，其主要營運附屬公司的業務乃作為分包商為香港的屋宇及基建相關公私營項目提供混凝土澆注及其他配套服務。

買方為Pioneer Investment Limited，其全部已發行股本由張玉其及陳耀雄擁有70%及30%，前者為公司於附屬公司層面的關連人士。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020