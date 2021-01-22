東方日報B1：拜登上任　亞股開派對　香港憔悴

全球股市周四普遍上揚，為拜登正式就任新一屆美國總統贈興，但港股反而下跌。

全球股市大多慶賀拜登正式就任新一屆美國總統！隨着其所屬黨派的3位新參議員宣誓就職，意味民主黨穩握參眾兩院控制權。在「藍浪」憧憬下，反映世界股市整體表現的MSCI所有國家世界指數周四(21日)再次破頂，被視為美國拉攏對象的印度、南韓、台灣股市寫下新紀錄，日本也再次創下逾30年新高。反觀港股卻虎頭蛇尾，曾升穿3萬點關後全日收跌34點，報29,927點，5連升告終，或多或少反映市場對中美關係的表態。

白宮權力順利交接，準財長耶倫更直指救市必須「玩鋪大」，市場憧憬當局會推出大規模紓困方案，亞洲股市周四遂開狂歡派對，台灣加權指數全日飆2.2%或347點，首次收於萬六點關樓上，收報16,153點。

印度股市首越5萬點關，曾升最多0.78%，高見50,183點。南韓股市收升1.49%，報3,160點又破頂，日經平均指數亦漲0.82%，收報28,756點，創1990年8月3日以來收市新高。

不過，恒指周四「衰收尾」，周四雖然開市後不久便迅速衝破3萬點關，早市曾升173點，高見30,135點，創2019年4月17日以來盤中高位，但於部分科技股捱沽下，大市午後曾經下挫216點，低見29,745點。

國企指數收報11,889點，下跌59點；科技指數則曾破頂升至9,981點，最終收報9,809點，下跌75點。港股成交額按日縮11.7%至2,659億元，沽空比率15.87%。「北水」淨買入額按日回落接近兩成，至162.63億元。

隨着全球股市強勢，現時MSCI新興市場指數14日相對強弱指數(RSI)為83，已連續17個交易日企於70之上，技術上屬嚴重超買。恒指14日RSI更達85.3，屬相當超買。

正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，大市已累積一定升幅，恒指早段突破3萬點心理大關後反覆整固，屬正常現象，認為大市一鼓作氣再向上衝機會不大，短期料在29,200至30,200點上落，宜待回調再買。

港股美國預託證券(ADR)周四早段偏軟，騰訊報680.08元，較香港收市價低2.42元；美團報370.82元，較港低4.38元。若按比例計，相當於恒指跌107點。

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