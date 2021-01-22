美國商界據報不支持拜登政府計劃提高企業稅

外媒報道，美國企業領袖警告，他們正準備就拜登政府建議上調企業稅、加強監管，以及將聯邦基本時薪調高一倍等措施表達抗議。

美國全國商會(US Chamber of Commerce，USCC)行政總裁Tom Donohue上周表示，會尋求各種方式幫助拜登政府順利執政，但他同時指，USCC成員不會輕易對於任何政策讓步。

他警告說，目前是經濟復甦最脆弱的時刻，倘若政府落實提高企業稅或推出弊大於利的新措施，時機不對，因企業強韌性恐受到挑戰。USCC成員將利用所有的工具，對抗過度監管。

另外，美國大企業遊說團體企業圓桌會議(BRT)總裁Joshua Bolten直言，提高企業稅實際上是在向後退。他曾說，BRT支持拜登加快疫苗接種；支持小型企業；以及推動優先項目，包括基建投資和重新考慮對美國盟友加徵關稅等。

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