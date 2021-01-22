美富豪：股市癲如科網泡沫　爆破時間恐怕要到...

美國富豪、酒店大亨之一的喜達屋資本集團(Starwood Capital)董事長Barry Sternlicht周四接受外媒訪問時表示，股市近期升勢強勁，使他對股市長期生存能力感到擔憂，警告目前某些情況讓人聯想起1999年的科網泡沫時期。

Sternlicht認為，短期內股市不會出現問題，因為政府及央行的刺激措施非常龐大。不過，他相信今年下半年，股市形勢恐使人憂心，例如很多人在社交媒體上討論熱炒股份，並傾向挾淡倉。

他指出，留意到不少年輕人呆在家裡炒賣股票，但他提醒市場要以史為鑑。

在科網泡沫時期，高度投機性的科網股推動納指自1995年開始急升，至2000年3月才終結，該指數累計上漲了5倍以上，至超過5,000點。然而，其後股市升勢難以維持，指數一直急跌至2002年10月的最低位1,108點，累跌近80%。

Sternlicht認為投資者不應在此時過度槓桿；同時在新股交易時保持審慎，直言很多新股就像虛擬貨幣比特幣一樣被人炒高。

他又提到，看到有公司只有1%的毛利率，但已被炒高至200億美元市值，成交50億美元，而且行業競爭非常劇烈。這反映出投資者只買「公司名稱」，而非實質價值。

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